蘭桂坊聚「嘩鬼」　「女巫」挑燈慶祝　「快測棒」勁吸睛

萬聖節前夕，南韓發生人踩人悲劇，仍有港人到蘭桂坊慶祝節日。今日(30日)傍晚時分，蘭桂坊入口雖有不少市民聚集，但進入蘭桂坊後街上人流相對較疏落，部分市民悉心裝扮拍照留念，戴上頭飾等飾物，穿着不同鬼怪服飾，扮成鬼怪或知名影視既卡通人物，如小丑、殭屍、哈利波特、蜘蛛俠等，亦有一家大細來臨感受節日氣氛，亦有小量市民選擇到酒吧慶祝。對於南韓人踩人慘劇，有市民表示蘭桂坊做足安全措施，但仍擔心安全，故會在人流增多時，提前離開避免發生危險。

東網記者傍晚6時已到現場視察，只見有小童打扮已成生活必需品的快測棒，上面更畫上「兩條線」(即代表確診)；也有不少兒童持着南瓜造型手挽袋，未知是否要跟其他人討糖果，甚至有「女巫」挑燈前來慶祝。人流管制方面，警方已在場進行封路，並圍上鐵欄、貼上相關標語，現場亦有警員巡邏及戒備。

第一次到蘭桂坊過萬聖節的市民鄧先生，連同妻子帶同7個多月大的小朋友，提早前來感受節日氣氛。他表示不太擔心香港會發生南韓人踩人的慘劇，認為安全措施得宜，但亦不會在這裏逗留太久。往年亦有前來的市民陳太今日帶同兒子齊齊慶祝，表示留意到意外發生，有點擔心，故打算在人流變多前提早離開，避免發生危險，又指疫情下影響氣氛，不夠盡興。而陳小朋友則表示今年人流較去年少，但行走時仍會跟隨父母注意安全。

疫情前會經常到蘭桂坊的市民梁小姐則指今年氣氛一般，「少咗扮鬼扮馬嘅人」，對於安全問題她則有少許擔心，指拍完照後便會離開，避免意外。亦有市民眼見南韓悲劇事件發生，自發到蘭桂坊舉起標語，害怕市民樂極忘形，提醒市民注意安全，市民蓮姐更舉花悼念事件中不幸離世的人民，亦表示自己會注意安全，如果人流太多會撤退，指暫時的秩序良好，未有意外發生。