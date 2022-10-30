政Whats噏：屯門新屋邨老鼠多　葉劉叫「鼠王興」做嘢

香港嘅新屋邨經常被人批評規劃有問題，公共設施同交通配套嚴重不足，居民入伙後先發覺問題多多。議員葉劉淑儀今日(30日)去咗考察屯門嘅和田邨同菁田邨，發現呢兩條邨唔單止交通設施有問題，仲出現鼠患問題喎，佢仲話考慮叫有「鼠王興」之稱嘅政務司副司長卓永興去當地視察，諗下點樣可以幫居民清理鼠患。

話說葉劉同屯門區議員蘇嘉雯視察過呢兩條邨期間，蘇嘉雯向佢提起邨內嘅鼠患問題，話試過有老鼠沿喺平台一路爬去高樓層「闖入」民居。雖然之後房屋署嘗試「補鑊」，應承裝番個防鼠欄，但係葉劉都係唔「收貨」，追問點解唔可以早啲裝喎。

之後葉劉仲話菁田邨隔籬有一個私人墓地，依家變咗老鼠溫床，係構成屋邨鼠患嘅主因喎。佢解釋，因為嗰度嘅私人墓地園景布置相當密集，啲老鼠好容易就匿埋喺樹叢入面，令人難以發現鼠蹤，增加咗捉老鼠難度，而且墓地同屋邨相隔嘅老鼠網都好簡陋，隙縫闊到可以俾貓狗通過。佢話同房屋署嘅保安傾過，得知原來保安一早喺相關地帶放咗鼠餌，由於鼠患情況嚴重，所以作用就唔大。

唔單止鼠患，葉劉仲發現呢區嘅交通配套好有問題，屋邨嘅設計亦都都好「獨特」。因為菁田邨嘅樓梯竟然可以直上貼近民居嘅平台，沿路仲要無嘢阻隔或者保安，好似無掩雞籠咁。佢話咁樣不但滋擾民居，仲造成嚴重嘅治安隱患，批評屋邨設計師設計屋邨嘅時候，無諗到治安同民生配套呢啲實際需要。

佢覺得政府喺落手解決土地房屋問題之餘，仲要令市民住嘅時候獲得「幸福感」 。面對咁嚴重嘅鼠患同交通配套不足嘅問題，佢話要諗下「捉」卓永興落嚟，諗諗計幫居民清理鼠患，協調相關部門改善屋邨交通同設施等配套喎。

值得一提嘅係，今次同葉劉一齊視察嘅蘇嘉雯，本來亦都係葉劉創辦嘅新民黨黨員之一，之不過，喺2017年就跟咗田北辰同埋5個新界西區議員組成咗實政圓桌。但蘇又喺2020年退出實政圓桌。唔知點解今次佢又會同葉劉走一齊呢？東網記者就呢件事問過蘇嘉雯，係咪重新加入留新民黨，但佢冇回覆。