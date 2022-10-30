蘭桂坊萬聖節慶依然　酒吧料生意如去年　冀防疫盡快鬆綁

臨近萬聖節，不少市民今日(30日)前往俗稱「人間妖域」的蘭桂坊慶祝，似乎未受南韓人踩人事故影響節日心情。有酒吧預料今年生意與去年相若，但仍期望政府可盡快放寬防疫措施，例如免除檢測安排，並表示雖然南韓人踩人事故，但難以預料對人流及生意影響；而蘭桂坊協會則指出，由於每年舉辦大型活動都會密切關注安全問題，故不擔心蘭桂坊人踩人意外再度發生，反而新冠肺炎疫情影響更甚，因遊客人流減少加上防疫措施限制，較疫情前減少近半成生意。

酒吧負責人楊先生則預計，今年生意率與去年相若，期望政府可盡快放寬防疫措施，例如免除檢測相關安排，因為有顧客嫌進場需出示快測無染疫檢測麻煩，導致生意減少。至於南韓人踩人事件會否擔心影響市民心情及意欲，他坦言無法擔心太多。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，萬聖節為蘭桂坊主要活動，惟疫情下較少遊客來臨，加上防疫措施，包括規限最多12人一枱，定必影響入座率。即使政府逐步放寬，市民依然「慢熱」，相比疫情前生意預料仍跌近半成。另外，由於每年舉辦大型活動都會密切關注安全問題，故不擔心蘭桂坊人踩人意外再度發生。