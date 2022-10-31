房協實驗室讓長者試用產品　助開發「貼地」樂齡科技

香港房屋協會於今年9月正式成立全港首個及唯一一個獲歐洲生活實驗室網絡認證的「樂活安居生活實驗室」，讓長者義工試用科技產品並回饋意見，有助機構開發更「貼地」的樂齡科技產品，現時正進行全港長者義工招募。有義工大使指，各式各樣的樂齡科技令她大開眼界，試用「智能防跌系統」等產品時，更有助改善其步姿及健康，以免跌倒。

現時60歲或以上的人口佔全港人口28%，10年後將增至35%。為改善長者生活，房協成立「樂活安居生活實驗室」，房協總經理(長者服務)吳家雯表示，實驗室的協作夥伴有逾20個，包括科技研發機構、非牟利機構、大專院校和初創公司等，初步有3至4個計劃正在商討於實驗室測試試用。

其中一項測試中的產品是「智能防跌系統」，它是腰帶形的步態分析儀器，使用者戴上腰帶後進行簡單動作，系統會記錄動作數據，以分析其跌倒風險。研發該產品的初創公司「步固」業務發展副總裁李敏生稱，第一代系統已推出市場，未來開發第二代，希望附加練習系統，以及有更好介面，令長者更易使用。試用該產品的長者義工大使曾惠霞分享說，以往由於步速慢、怕跌倒，故不敢行山，但試用產品後才得知原來步速慢並不代表小心，跌倒風險或更高，並獲得不少建議，例如進行簡單運動、大步走等，以改善步姿。