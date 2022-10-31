2藥廠新冠口服藥有臨床療效　可降病情惡化及死亡風險

本港在第5波新冠肺炎疫情期間，向新冠患者處方輝瑞及默沙東藥廠的2款新冠口服藥。香港大學在今年2月至6月就口服藥的成效進行研究，由藥廠默沙東及輝瑞研發的兩種治療新冠肺炎藥，處方予門診患者服用，有顯著臨床療效，可降低死亡風險，並減低病情惡化機會，其中在死亡率方面分別降低24%及66%；研究結果已於國際知名科學期刊《刺針・傳染病》(The Lancet Infectious Diseases）發表 。

研究團隊在今年2月至6月分析全港已確診感染新冠肺炎的門診患者數據，從中篩選適合服用口服抗病毒藥的病人參加研究，並分為2組，分別為出現病徵後5日內，始服用藥廠默沙東研發之莫努匹韋（Molnupiravir）的4,983名患者及49,234名對照組患者(即無服用藥物)；與出現病徵後5日內，始服用輝瑞研發的帕昔洛韋（Paxlovid）的5,542患者及54,682名對照組患者。研究發現，服用默沙東的患者每10萬人有17.9人死亡，死亡率減少約24%；而服用輝瑞的每10萬人有4.2人死亡，死亡率大減66%。入院率方面，服用輝瑞可減少24%入院率，而服用默沙東則未見有明顯分別。至於重症方面，服用默沙東的患者每10萬人中有只有1.4人要用呼吸機，較對照組減少近6成，而服用輝瑞則未見有明顯分別，兩隻藥在減少入住深切治療部亦均未有明顯效用。此外，兩款口服藥同樣可有效減少60歲以上患者的全因死亡、住院率及院內病情惡化的情況有效。

有份負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩表示，雖然研究結果中輝瑞各方面的表現均比默沙東好，惟他指不可直接將兩款藥比較，因研究設計是對比對照組而計算比率，且兩款藥的禁忌症不同。他強調，研究比較服用口服藥病人與無用藥的病人時，團隊會調整無用藥的病人年齡、性別、病史及接種新冠疫苗紀錄等資料，令用藥與沒有用藥的病人在風險因素相同下作出平等比較。