灣仔外傭集運嚴重阻街屢勸不聽　街坊一年報警16次無改善

港府近期高調打擊店舖阻街行為，部分阻街黑點均有所改善。但東網收到有市民反映，灣仔三板街每逢假日就遭大批外傭及南亞人士霸佔，有人裝箱寄速遞回家鄉，有人則借機逗留開派對狂歡，高峰期多達數百人聚集，只有單線行車的馬路被人及貨佔用逾半空間，車輛無法通過。有街坊一年報警16次仍無助改善情況，相關人士更肆無忌憚，無視禁聚令及口罩令，街坊不但無法安眠，更憂慮發生事故時緊急車輛被阻，恐釀悲劇。

「每到假日一早就聽到啲膠紙聲，望落去成條街都畀佢哋霸晒！」居住三板街附近的梁女士(化名)，過去3年都被該街道的活動及噪音困擾，她指一間運輸公司在該處設置收集處，招來大批外傭到該處聚集並將大型紙箱及紅白藍袋放置馬路，清晨開始膠紙封箱的聲音此起彼落，令居民不勝煩擾。她形容封箱集運的過程持續一整天，而外傭亦無視疫情禁令，高峰期數以百人佔用整條三板街，就如一個市集般，甚至延伸至春園街。有人在疫情嚴峻期間亦不戴口罩，聚集人數亦遠超12人，而且部分人並非交完貨物就離開，而是當該處為歡聚場所，甚至開着喇叭載歌載舞，惹人生厭。更重要的是，該路為單線行車的馬路，附近亦有一間老人院，阻路行為不但令垃圾車無法駛進，梁憂慮一旦發生意外或緊急事件，救護車及消防車亦無法進入，後果不容小覤。

此情況持續多年，每當疫情緩和之時就更趨嚴重，梁在忍無可忍的情況下，今年至今報警16次，雖然警方有派員到場，惟到場警員勢單力薄，截查南亞人士身份證時更被人圍堵及出言恐嚇，梁形容該批阻街人士惡名昭彰，連執法人員亦不放在眼內。不過，她指2019年時政府多個部門曾採取聯合行動，成功令該街道平靜了一段短時間，可惜疫情發生後就故態復萌，而且情況日益惡化，她被此事困擾多年，求助多個政府部門亦無濟於事，對此深感無奈。警方回覆指，就灣仔三板街一店鋪在店外馬路擺放貨物造成阻塞，在接獲相關投訴後已派員到場處理，而經人員勸喻後，相關人士將路上貨物移走並離去。食物環境衞生署回覆指，外傭在公眾地方擺放物品造成阻礙情況屬街道管理事宜，涉及多個政府部門的職權範圍，該署主要工作是保持環境衞生，但一向關注涉事街道一帶的衞生情況，並會按實際情況採取適當行動。