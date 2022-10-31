東方日報A1：首爾人踩人疊6層　南韓全國7日悼亡魂

南韓首爾龍山區梨泰院上周六深夜發生的萬聖節慶祝活動人踩人慘劇，猶如翻版29年前的香港蘭桂坊事件，至今造成154人死亡及133人受傷，包括4名中國公民在內合共26名外國人遇難，政府宣布全國哀悼7天；生還者指當時人群如骨牌般迅速倒下，堆疊5層到6層人。香港入境處暫未接獲港人求助，處方會密切留意事態發展。

這是南韓自客輪世越號2014年4月沉沒造成304人遇難後，該國最嚴重的公共安全事故，亦是當地史上死傷最多的人踩人事故。死者分別是98名女性及56名男性，其中153名遇難者身份已經確認及通報遺屬，警方正在核實餘下一名死者身份。當地官員表示，至少其中95名死者年約20多歲、32名死者是30多歲。此外，截至昨天下午3時，首爾市政府接到3,757宗與今次事故相關的失蹤報告。

截至周日下午，證實遇難的26名外國人來自14個國家，根據官方通報除了中國外，其他外籍死者來自日本、伊朗、俄羅斯、美國、法國、越南、烏茲別克斯坦、挪威、哈薩克斯坦、斯里蘭卡、泰國、奧地利、澳洲。中國外交部領事保護中心啟動應急機制，部署駐南韓大使館做好應急處置，要求韓方盡最大努力做好救治及善後。

事發現場是漢密爾頓酒店附近的狹窄斜坡，當地傳媒指它的闊度介乎3.2米至4米，長度40米，連接夜店主街及梨泰院路，6名成年人難以同時通過。一名生還者說，事發當天晚上10時半現場開始擁擠推搡，10分鐘後走在前的人群如骨牌般倒下；斜坡兩端都有人被萬聖節奇裝打扮吸引而上前湊熱鬧，又有人停下來拍照留念或想路過，不同方向的人潮互相推搡、阻擋，導致人人動彈不得。

消防部門起初接到數十宗呼吸困難的報告，由於這是首爾爆發新冠肺炎疫情3年來，首次舉行無口罩戶外大型派對，吸引10萬多人湧至狂歡。救援人員及民眾奮力從堆疊多層的人群中拉出被困人士，把他們轉移到大街施以心肺復甦，搶救無效者則以毛氈或衣服覆蓋。消防部門出動142輛救護車及全國400多名急救人員，包括首爾幾乎所有可以動用的人員，但救護車和人手仍然非常緊絀。

南韓總統尹錫悅周日到場視察，事發斜坡未解封，並留下大量雜物和垃圾，包括萬聖節服飾、南瓜裝飾、香煙、大量死傷者的鞋子。他形容這是不應該發生的慘劇，自己心情沉重及無比悲傷，承諾將徹查事故原因，確保日後不再發生同類事故，下令相關部門緊急檢查各地慶典活動。總理韓德洙宣布周日到周六為全國哀悼期，公共機關及駐外外交機構下半旗，龍山區列為特別災難地區。

南韓傳媒報道，首爾市政府事發前沒有討論人潮過多的應變方案，龍山區上周四召開萬聖節緊急對策會議，會上僅提到採取檢疫和消毒等措施，沒有為大批民眾參加派對做好安全準備，緊急應變能力備受詬病；雖然有派員到場，但人手不足及梨泰院有很多狹窄小巷，難以實施交通管制。有網民透露，為了調整梨泰院周邊的車流量，梨泰院地鐵站沒有實施人流管制，地鐵如常靠站落客。

觸發人踩人的原因眾說紛紜，有消息指一間酒吧有名人到場，導致有人為了追星而推擠，並傳出人踩人導致有數十人昏倒的消息，現場瞬間造成恐慌推擠，導致死傷者愈來愈多；網上亦傳出涉及「毒糖果」恐襲，但均未獲官方證實。

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