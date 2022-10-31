擬推應用教育文憑取代毅進課程　教育局冀強化學生就業能力

政府在《施政報告》中提出發展職業專才教育，將會推出「應用教育文憑課程」，取代毅進文憑課程，為中六離校生和成年學員提供另一學習途徑，亦可銜接其他職專教育課程，以強化學生就業能力。教育局指，課程將有更多職專教育元素，詳情容後公布。

《施政報告》列出6項與職專教育相關措施，其中向立法會教育事務委員會提交文件，提及2023/24學年起，將恒常推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程，為中六離校生及成年學員取得就業和進修所需的正式學歷。

教育局指，本屆政府着力發展職專教育，與傳統學術教育的路徑雙軌並行，為不同志向和能力的青年提供多元學習路徑，擴大青年和在職者的學習機會和就業前景，助他們向上流、提升競爭力。而面對學齡人口下降的挑戰，職專學校有高度收生自主權，以自負盈虧方式營運，局方會跟職專學校討論未來發展，希望鞏固其質和量，有健康發展。局方亦會通過舉辦多項活動加強公眾對職業專才教育的正面認識，提升專業形象，包括支持職業訓練局在12月舉行「新世代 新技能」博覽。