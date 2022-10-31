警瓦解新界北偷車集團　拘主腦3成員起回5失車

鑑於新界北總區今年第一至第三季共錄得154宗涉及私家車的擅自取去交通工具案件，較去年同期有上升趨勢。警方新界北總區刑事部根據線報及調查，鎖定一個活躍在新界北的偷車集團，相信有人針對停泊在偏遠地方的舊款私家車，將其偷走駕往預先準備的倉庫或車位，繼而變賣圖利，或兜售至其他犯罪集團作不法用途。反黑組探員於上周六(29日)下午約1時30分展開代號「雄威」的執法行動，成功在天水圍天悅邨拘捕2男2女(24至38歲)，並起回5輛失車。

被捕男女據悉為朋友關係，俱報稱無業，其中兩名男子疑有黑幫背景。他們分別涉嫌「盜竊」、「藏有攻擊性武器」及「行使虛假文書」被捕，當中相信包括一名集團主腦。涉案失車分別位於天悅邨內、天水圍一露天停車場、八鄉逢吉鄉路路邊，以及兩輛被放在元朗區一倉庫內，其中兩車被掛上假車牌。此外，警方亦在元朗區倉庫內起回的兩輛失車車尾箱內，檢獲一批武器，包括1支伸縮棍、1支棍形電筒及3把牛肉刀。

警方指，該5輛失車於本月7日至27日在八鄉報失，總值約30萬港元，警方將落案起訴該名集團主腦共5項「盜竊」罪及2項「行使虛假文書」罪，而其餘3名被捕男女則仍被扣留調查。警方將繼續行動及搜尋其他失車，不排除有更多人被捕，呼籲市民在買賣二手車時，要小心查驗車輛來源，以免被利用處理贓物，而各車主亦應將座駕停泊在有保安設施的場地，以防成為賊人目標。