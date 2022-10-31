牛頭角非法集結罪成　女碩士生服刑完上訴遭法官駁回

女碩士生被指在2019年10月於牛頭角蒙面參與非法集結，經審訊後被裁定參與非法集結及違反《禁蒙面法》2罪罪成，被判監4個月。她在服刑完畢後繼續上訴，要求推翻定罪。上訴聆訊於今年8月在高院原訟庭進行，法官黃崇厚押後至今天(31日)頒發判詞，駁回她的上訴，維持有罪裁決。

本案之上訴人吳欣庭現年23歲。她被裁定在2019年10月13日，在港鐵牛頭角站外參與非法集結，及在參與非法集結期間使用蒙面物品2項罪名成立。上訴人透過大律師陳詞指，她在案發現場逃跑，不一定是因為在現場參與非法集結，可能是因為觀塘的事件而跑過來。不過法官就指，上訴人於原審時選擇不作供闡述其情況，她現在的說法是乏力的。客觀而言，上訴人有很多機會和途徑離開，但她選擇與其他人一起，直至警方出現時才逃跑。法官因此不接納她此論點。

法官指出，上訴人亦同意牛頭角站外曾有非法集結發生，但就否認有參與其中。法官在翻看呈堂的錄影片段後，同意她是有意識地與其他示威者在一起。她目睹示威者在觀塘堵路，然後跟隨大隊走到牛頭角。雖然無證據指她有在牛頭角堵路，但若說她不知那裏發生的事，是脫離現實的說法。她其後與其他人走入玉蓮臺中庭，離開前亦曾和2名示威者交談，然後一起步出中庭。因此法官認同，唯一合理的推論，是上訴人一直與這些示威者一夥，是整個聚集的一員，而不是單純在場或只是旁觀者。故此其定罪並無出錯，應予維持。

案件編號：HCMA 405/2021