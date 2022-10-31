網傳假資訊　籲10月內登記安心檢測碼　否則強檢要收費

港府早前指，社區檢測中心/檢測站會繼續為須接受強制檢測的市民、特定群組合資格人士等提供免費檢測，但相關市民由11月8日起需在網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」登記。惟網上有人發放不實資訊，指一定最遲要在10月內登記，否則以後即使是強檢都須收費。有前區議員提醒此為不實資訊，指「有心人特登將兩類服務混淆」，質疑相關目的。

根據網上流言，稱「登記咗先可以免費核酸檢測，如果唔係就要收錢」、「強檢都一樣要收錢」，又指今日(31日)是最後一日登記，不少市民都收到相關訊息。事實上，根據政府早前發布的新聞稿，是指社區檢測中心／檢測站會繼續為須接受強制檢測的市民、特定群組合資格人士(如院舍、機場、凍房員工)、公立醫院/院舍探訪人士、長者及自願檢測人士等特定市民提供免費檢測服務，由11月8日起，相關市民要進行網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」作登記。此外，提供自費服務，分為標準及特快自費服務，收費上限為150及240港元，無染疫結果將會在24及12小時內收到。

前區議員楊彧在Facebook專頁提醒，市民待所住大廈要強檢時登記都未遲，而自費服務一直都有，質疑有心人將免費及收費兩類服務混淆。另一前區議員趙柱幫亦指「無一個急切性，必須於10月完成登記，亦無講遲過10月就截止登記同必須收費」。