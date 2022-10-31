將軍澳醫院研紅外線三維測量儀　掃描淋巴水腫範圍助患者抗癌

將軍澳醫院外科在2015年首創「促進術後康復服務」，由物理治療師為大腸癌病人度身訂造術前運動，提升病人體能，而手術後亦配合跨專科團隊護理。根據將軍澳醫院的資料顯示，此服務令病人手術後的住院日數由9天減至5天，併發症減少約50%，而病人的輸血率亦由逾30%減至10%。

除此之外，該醫院亦在去年12月起提供一站式乳癌復康服務，在過去10個月，已有約50位病人透過物理治療控制淋巴水腫。將軍澳醫院一級物理治療師蔡惠榮指出，淋巴水腫嚴重性有4個程度，分別是0、1、2、3共4個階段，她指，如果病人在第0和1個階段時出現水腫仍可醫治，但到第2階段就可能會纖維化，到第3階段時皮膚會硬，一年易發幾次炎，要入院治療，進食抗生素，可能連雙手亦難以舉高，影響穿衣和梳頭。

蔡續指，淋巴水腫治療有4個方法，其中包括使用生物電阻抗分析儀、紅外線三測量儀、包紮壓力帶和淋巴引流，而在場職員亦展示紅外線三維測量儀，透過紅外線三維掃描，令病人更準確和更快知道自己受淋巴水腫影響的範圍與體積，治療首先為積極治療階段，密集治療4至8周，每星期都會見病人，了解病人通過在家做運動的治療成效；之後則是維持階段，約1至2個月見病人一次，到病人康復或情況良好的話，就不需再治療。