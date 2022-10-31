涉9.29政總外暴動　2男生罪成　與另6被告還押候懲

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，期間有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名於當日被拘捕的男女，事後同被控暴動罪。其中5人於開審前已認罪，1人在審訊途中轉為認罪，餘下2男不認罪受審，今日(31日)在區域法院被判罪成。案件押後至11月21日作判刑，法庭將為其中2名案發時未成年的男生索取教導所報告，所有被告均須還押候懲。

本案8名被告依次是謝曉峰（23歲）、18歲男生、17歲男生、曾憲嘉（27歲）、黃昱翔（23歲）、劉燕嫦（22歲）、游茜茹（25歲）及范瑜（33歲）。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其中15歲男生、黃昱翔、劉燕嫦、游茜茹及范瑜早已認罪，曾憲嘉在開審後才認罪，謝曉峰與14歲男生則不認罪受審。暫委法官鄭念慈於判詞指，法庭信納各控方證人的證供，包括他們拘捕被告的過程，以及肯定2名被告在被捕前，身處政總向夏慤道的隱蔽式大門外，即是暴動的核心範圍。加上警方檢獲2名被告的衣物，與現場片段中2名疑犯的衣物特徵脗合，因而肯定2名被告當日有份參與暴動及向政總擲物，裁定2人罪成。

首被告的代表律師求情指，謝的成績優異，他在科技大學畢業後，為了及早投身社會而放棄攻讀博士，及後任職軟件開發工程師。辯方指案發距今逾3年，對於被告個人及其家庭有很大改變，冀法庭能夠索取勞教中心報告。惟法官質疑案中暴動涉及使用汽油彈，被告亦有實質使用暴力，故嚴重程度超出索取相關報告的要求。次被告及第3被告的代表律師均保留求情，冀法庭能夠索取教導所及勞教中心等報告。餘下被告的代表律師則求情指，雖然他們不是最早階段就表示認罪，但冀法庭仍能給予一定減刑折扣，並稱案件存有延誤，對各被告構成壓力，冀法庭能夠行使酌情權作出輕判。

案件編號：DCCC 237/2021