新冠康復者自我健康評分較中招前低　機構倡提供個案管理服務

新冠疫情未遏，不少康復者受各種後遺症困擾，包括「長新冠」。有機構調查市民確診前後的身體狀況，發現整體受訪者的自我健康評分較確診前下降，特別是睡眠質素、認知能力及痛症方面有較大轉變；逾2成長期病患的新冠康復者，更曾受到6項或以上的後遺症影響，包括短期記憶轉差。健康相關症狀方面，多於3成半人表示氣管敏感和喉嚨痛較影響日常生活。後遺症也影響大部分受訪者的行動功能，例如進行帶氧運動，及長時間走動的表現變差。

香港復康會於6月中至7月底以網上問卷形式，收集119份問卷，受訪者全都患有一種或以上長期病，當中以高血壓最多，其次為糖尿病，也有近9成人已打最少1針新冠疫苗。調查也反映，近半受訪者有需要接受協助，最多人尋求藥物治療。至於受訪者認為有需要的服務，依次為中醫復康治療、復康運動班及詳盡的醫學評估。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，常見的「長新冠」症狀，包括總是感到疲倦、氣促、喪失味覺或嗅覺、關節/肌肉疼痛、難以思考、「腦霧」及失眠等，惟難以估計現時長新冠的患病率，長新冠症狀更有機會增加長期病患者的病情控制難度。機構建議，可為有長新冠的長期病患者提供個案管理服務，就其健康變化進行系統性分析，以及配對各類型的復康、健康服務。另外，可提升他們有關長新冠症狀自我管理的能力，同時為其提供情緒和精神健康的教育和介入。