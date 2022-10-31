會否設回流辦公室　政府稱對人才回流有經驗

《施政報告》提及香港未來要「搶企業」，立法會經濟發展事務委員會今日（31日）舉行會議，議員陳紹雄認為世界各地企業如新加坡、深圳及澳洲等地正不斷搶企業，各地都有稅務優惠和土地政策並且比香港更進取，形容競爭環境「非靜態」，關注政府有沒有信心在「企業爭奪戰」中勝出。 商務及經濟發展局局長邱應樺回覆指，指不同地區和國家均有不同優惠政策，認為香港需視乎自身條件而決定是否需要提供一樣的政策，指不希望提供一個普遍的優惠計劃，冀為每一個企業度身訂造計劃讓他們安心落戶香港。

議員邵家輝則認為近年香港有不少人才決定移民海外，不過近日留意到有不少人表示在海外不適應 ，問及政府會否設立「回流辦公室」讓該批人士能夠簡易回港。邱應樺回應指香港對於人才回流有經驗，相信當有企業在香港落戶會製造「好多就業機會」，會吸引不少海外人士回留香港。

議員田北辰則關注在港註冊的專條在內地未能得保護，而內地註冊的專利在香港亦未獲保護，指香港要融入大灣區發展知識產權問題是重中之重，批評港府與內地知識產權局開試點項目讓申請人在內地合資格發明獲優先審查，有如「隔靴𢯎痕」 質疑何不直接做商標互認機制。商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞指專利有地域性，不能自已進行互認機制並在國際中獲承認，指商標互認機制暫時未能安排，惟強調會與內地商討加快讓香港的項目在內地知識產權局獲優先審批。