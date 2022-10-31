康泰結業　旅監局收45宗求助　政府正研究團入團出助旅業

疫下旅遊業界跌到冰點，在本港經營多年的康泰旅行社近日因資不抵債而結業。立法會經濟發展事務委員會今日（31日）舉行會議。議員陸頌雄指目前雖然實施「0＋3 」，惟旅遊業仍未解凍，近日更有歷史悠久的康泰旅行倒閉，關注旅監局現時收到多少個員工和顧客求助，以及該旅行社在倒閉前有否通知旅監局。旅遊事務專員沈鳳君回覆指，旅監局至今接獲約45宗市民求助或查詢，涉及詢問康泰情況，和了解已付費用的賠償安排等，局方認為康泰有按法例要求，在停辦前14日作出通知。

議員姚柏良指業界對於再有知名旅行社倒下感到惋惜，認為政府現時似乎希望讓業界以「本地遊」去經營「存活下去」，惟相信純粹靠「本地遊」的話，將難以存活，又認為保就業計劃對行業而言業相當有用， 政府斷斷續續的保就業計劃令業界無所適從，希望政府可以有其他支援協助業界。 文化體育及旅遊局長楊潤雄指防疫措施正逐步放寬稱「正朝向好嘅方向發展」，政府會全力協助旅遊業界，正研究「團進團出」安排，令業界做到更多生意，又相信個別公司結業有很多原因，強調政府會在可行範圍內盡量協助旅行社運作。

另外，議員洪雯則關注政府有否評估香港旅遊業在疫情前的優勢和弊處，未來會如何修改。楊潤雄指留意到過住有購物區出現過多旅客的情況，對居民產生影響，指當局認為要擴散更多旅遊點，減少對居民的影響，將從多方向平衡旅遊業貢獻和對居民影響；議員田北辰則認為香港在20年前興建迪士尼後，再無新大營項目吸引旅客 「一路食緊老本」，他重提在欣澳填海建賽車場的建議，又以新加坡為例，指當地舉辦的一級方程式賽車大獎賽，可吸引超過30萬觀眾入場會帶來巨大經濟效益。

楊潤雄回覆指，政府支持本港舉辦大型賽車活動，吸引旅客來港，認為賽車有一定的受歡迎程度，不過由於香港土地比較「矜貴」政府在撥出用地辦推廣活動時，要作整體考慮，涉及土地運用問題。