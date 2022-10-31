葵涌冚公屋毒品倉拘兩父女　檢5100萬元可卡因

警方毒品調查科昨晨(30日)7時許，突擊搜查葵涌葵聯邨一個公屋單位，在屋內一個行李箱及一個行李袋內檢獲約59.5公斤懷疑可卡因，市值約5,100萬港元，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕屋內一名報稱從事運輸工作的43歲本地男子、及其報稱學生的16歲女兒。

被捕男子已被暫控一項販運危險藥物罪，案件將於明日(11月1日)上午在西九龍裁判法院提堂。警方相信今次行動成功堵截一批毒品流入市場，估計該批毒品供應娛樂場所，並提供給吸毒人士。經現階段調查，該對父女同涉及運輸及儲存毒品，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方表示，販毒集團利用租用的公屋單位作毒品倉庫，以掩飾及避開警方的偵查。因此警方提醒市民，若在公屋單位內從事不法活動，會違反《房屋條例》第283章第19條，房委會有機會立即終止有關單位的租約，並沒收該公屋單位，將會連累同住的家人。市民假如發現鄰居以單位存放可疑物品、或經常有陌生人出入，應該提高警覺，或致電警方24小時舉報毒品熱線。另外，警方亦留意到販毒集團利用沒有固定收入、或欠債人士，以搵快錢作藉口誘使其販毒，又粉飾販毒後的快樂後果，市民必須小心，不要墮入搵快錢陷阱，成為販毒集團的工具。