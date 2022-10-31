安心出行更新　自動偵測同行者紅黃碼　簡化快測無染疫申報

「安心出行」再有更新版本。政府資訊科技總監辦公室發言人今日(10月31日)表示，已推出最新3.5.0版本，新增功能包括為同行人士的疫苗通行證，加入自動偵測「紅、黃碼」；簡化確診人士自我申報無染疫的流程，方便他們在染疫第7天或之後，在程式的「一鍵申報」提早完成隔離規定。另外，程式會自動提示用戶康復紀錄已過期或失效。

資科辦提到，新增的功能之一為增加按鈕，方便用戶申報快速測試無確診證明。確診用戶若符合提早完成隔離的規定，即已打至少2針新冠疫苗，並在第6及7天，或其後連續2天均在快測獲無染疫結果，最早可於第7天當日，在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接透過「一鍵申報」將「紅碼」即時回復為「藍碼」。

發言人提醒市民，可在「安心出行」內檢查及更新程式版本，或直接到App Store、Google Play或華為AppGallery平台更新「安心出行」程式至最新版本，而毋須刪除舊版本重新安裝。更新程式亦不影響已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。