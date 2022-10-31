政府稱0+3後機場旅客回升　重點協助招聘業界人手

受到防疫措施的限制，外界擔心香港航空樞紐地位不保。立法會經濟發展事務委員會今日（31日）舉行會議，旅遊界議員姚柏良指現時機場客運量只達疫情前的11%，認為旅遊業復常要視乎航空行業的恢復進度，關注政府將如何加快航班復甦。運輸及物流局局長林世雄回覆指政府實施「0+3」後，機場旅客有所回升，至於在恢復航班復甦方面，他認為重要是處理航空公司的人手和招聘問題，指政府、機管局和勞工處現正就此提供協助。

議員易志明關注航空業人手「人從何來」，又指政府早前宣布與珠海機場合作，質疑為何計劃並無提及物流業，批評政府並無政策協助業界，指發展物流業需要有土地，惟政府無政策協助業界。林世雄回覆時同意航空人才重要，又承認過去幾年航空業出現人才流失，當局在處理人才問題上會加把勁。林又稱政府將會在洪水橋等新市鎮，提供幾十公頃作物流發展，以方便物流發展。

議員陳紹雄問及政府，指當局既然稱有迫切性發展智慧港口，有沒有確切時間表。林世雄回應指，政府正進行相關工作， 期望明年能安排到冷鏈的部分，並會總結相關經驗推廣至其他物流部分。