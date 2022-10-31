擬禁大型撞擊式破碎機拆牆　環境局說替代器材成本不高

環境及生態局打算修改《噪音管制條例》規管家居裝修噪音及擴音器叫賣。局長謝展寰今日(31日)於立法會環境事務委員會簡介施政報告政策時，播放住宅裝修時下層單位所錄到的聲音，說現時已有靜音拆牆、開槽的機器，當中傳統與靜音拆牆的聲音能由80分貝減至55分貝，「相比之下好似無曬聲咁」，打算禁止使用重量達10公斤以上撞擊式破碎機拆牆，而其他工具則限時進行。

議員郭偉強擔心，採用新機器會增加裝修成本。環境保護署副署長徐浩光表示，以往工人會以清拆大炮完成拆牆等工序，而新機器則需分開工序，但開槽機一部只花1,000至5,000港元，油壓式拆牆機則索價3至5萬港元，但強調器材能重用10多年，成本平均不高。他又說，當局有提供機器予物業管理公司借用，而將來立法後仍會允許使用清拆大炮，但限於指定3至5日內，電鑽則至定數小時內，減少對他人的影響。

另外，環境局擬在「北部都會區」建立濕地保育公園系統，滿足保育和發展需要的雙重目標，漁農自然護理署已開展並預計最快於2023年底完成策略可行性研究，以敲定濕地保育公園的範圍和管理模式。議員林筱魯則關注北都土地不少為私人土地，詢問港府是否打算收地保育。謝展寰則表示，收地會是其中一個模式，會考慮以公私營合作、成立基金模式運作。而被問到回收業土地供應，當局說環保園仍有14公頃土地，亦有18幅短期土地供回收業使用，並正與土地總署協作找出更多土地，包括洪水橋新發展區等。