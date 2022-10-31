涉暴動及阻撓執勤　與刺警工程師同被捕　男生獲判入教導所

前年7月1日港島區示威遊行演變成警民衝突，期間當1名防暴警在銅鑼灣皇仁書院外，嘗試制服1名男生期間，遭前工程師以軍用軍刀插傷左肩。涉案前工程師承認暴動及蓄意傷人罪，被判囚5年。至於上述遭制服的男生，早前亦承認暴動及抗拒警員罪，押後至今（31日）在區院判刑。法官姚勳智指，以本案嚴重性而言，會以4至5年監禁或更高刑期為量刑起點，但考慮到被告的年紀、認罪，且有悔意，判他進入教導所。

今接受判刑的，是現年20歲被告羅玨琛。他承認當日在銅鑼灣高士威道一帶參與暴動，及抗拒在正當執行職務的警員25116。辯方今進一步求情時指，被告深感懊悔，願意向本案中受傷的警員道歉。法官判刑時指，涉案暴動規模大，且發生在鬧市，為公眾帶來不便及滋擾，證據顯示被告曾搬雪糕筒作路障。不過，法官接納被告有悔意，案發時年僅17歲，就兩罪判被告入教導所。

同案另有3名被告，其中25歲前工程師黃鈞華，當日刺傷警員後離開現場，隨後在即將起飛往倫敦的航班上被捕。另外，20歲學生周霈霖，事發時曾包圍警員及試圖搶走羅，他承認暴動及阻差罪，判囚33個月。至於案發時為黃鈞華女友的26歲女子張芷程，則否認意圖妨礙司法公正罪受審，該案會在11月11日裁決。

案件編號：DCCC 809/2021