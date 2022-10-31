補習老師涉非禮女學生3罪罪成　判囚21個月　官：罪無可恕

補習教師涉嫌於去年1月至今年元旦日，4度為相識數年的15歲女童在家補習時非禮對方，包括拍大腿及伸手入褲觸摸臀部。他否認4項非禮罪，經審訊後，今天（31日）在粉嶺裁判法院被裁定其中3項非禮罪成，判監21個月。裁判官指被告身為補習老師，在事主家中為其補習時侵犯她，嚴重違反X的家長對被告的信任，且曾詢問事主是否處女，心懷不軌，且令事主感到尷尬。裁判官指基於案情嚴重，判處即時監禁是唯一選擇，更直斥被告的行為屬罪無可恕。

48歲被告吳慶龍，報稱私人補習老師，4項控罪指他於2021年1月某天，在香港青衣翠怡花園某單位非禮女童X，以及於2021年12月4日、12月31日及2022年1月1日，在香港新界荃灣愉景新城某單位非禮X。他今天被裁定其中3項非禮罪罪成，案發地點均為荃灣愉景新城單位，而案發地點為青衣翠怡花園單位的控罪則脫罪。

裁判官裁決指，女童X在會面記錄作供時沒有誇張失實，作供時對於其被侵犯後沒有直斥被告的解釋亦屬合理，認為X誠實可靠並接納其證供。辯方沒有向X指出辯方案情，即被告從沒有作出猥褻行為，亦沒有質疑X的指控，因此沒有證據反駁X的指控。裁判官基於上述理由，肯定被告正如X所述般，在4個控罪日子、地點隔着衣服接觸X身體。就涉及2021年1月的控罪，被告抱起X時，其左手自然地接觸X胸側，雖其目的可疑，但未能證明被告有非禮意圖，故該控罪罪名不成立。至於餘下3罪，案情指出被告多次於補習時拖X的手、拍其大腿及臀部，又多次不理會X不同意，強行抱起她。被告與X只是師生關係，不應有如此親密接觸，由此可肯定被告有猥褻意圖而作出這些行為，故裁定罪成。

案件編號：FLCC 736/2022