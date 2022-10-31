3號風球現正生效　天文台料掛至明午　幼稚園等今日停課

強烈熱帶風暴「尼格」萬聖節繞港，天文台在今日(10月31日)下午4時20分改發3號強風信號，並會至少維持至明日(11月1日)正午12時。本港平均風速預料達每小時41至62公里。天文台會密切監測其動向和發展，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。市民應保持警覺，留意最新風暴消息。

在今午4時，尼格集結在香港之東南偏南約630公里，中心附近最高持續風速為每小時110公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向南海北部。教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，但該些學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

天文台昨日(10月30日)晚上10時10分發出1號戒備信號，維持18小時10分鐘後，在今午改掛3號風球。按照現時預測，尼格會在本周三(11月2日)稍後至周四(11月3日)初時相當接近珠江口一帶，在本港約200公里範圍掠過，最高持續風速預料介乎每小時65至90公里，其強度會逐漸減弱，但與珠江口的距離及其減弱速度仍存在相當變數。