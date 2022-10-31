今增4766宗確診　輸入佔446宗　多12名患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(31日)本港新增4,766宗確診個案，包括4,320宗本地個案，以及446宗輸入個案。醫管局則新增12宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,184名新冠死者。至於本地個案中，今日沒有新增新變種株的個案。

院舍方面，新增3間院舍出現個案；涉及2間安老及1間殘疾院舍，包括善頤（萬基）護老院、新松齡護老中心，及順恩護理院，共有3名院友染疫，故有5名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有658間學校呈報共1,274宗個案，涉及1,060名學生及214名職員；博士山(香港)國際幼稚園－將軍澳、聖傑靈女子中學等18間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周；另外，香港靈糧堂幼稚園有乘坐同一輛校車的學生，需要停課。

至於本地個案，衞生署於本月22日至28日收到的本地樣本中，BA.2.12.1及BA.4或5亞系，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0.1%及91.5%。