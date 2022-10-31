港府公布長策進度報告　料未來10年供應43萬房屋單位

本港一屋難求，不少市民仍在輪候公屋、等無了期。政府今日(31日)公布《長遠房屋策略2022年周年進度報告》，推算在受住戶數目的淨增長、受重建影響的住戶、居住環境欠佳的住戶，以及其他因素的4大影響，港府預料下一個10年期(2023/24至2032/33年度)下，總房屋需求為42.1萬個單位，並將供應目標定在43萬個單位。

房屋局發言人指，自2018年《長策》以來，政府將公私營房屋新供應目標比例定為70：30。在平衡各方面的考慮，包括需要大幅增加公營房屋供應以滿足需求，以及社會對私營房屋的需求後，政府會將下一個10年期的公私營房屋比例維持在70：30。按此比例，在總房屋供應目標的43萬個單位當中，公營房屋供應目標為30.1萬個單位，而私營房屋供應目標為12.9萬個單位。

同時，考慮到市民對各類公營房屋的需求持續殷切，政府會將下一個10年期的公共租住房屋、綠表置居計劃，以及其他資助出售房屋的供應比例繼續維持在70：30。按此比例，在公營房屋供應目標30.1萬個單位中，公屋/綠置居的數目為21萬個單位，其他資助出售房屋單位數目為9.1萬個。

另外，在未來5年，政府會通過賣地及鐵路物業發展，為市場準備好可供興建不少於7.2 萬個單位的土地，再加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將足以滿足《長策》下的私營房屋供應目標。就較短期的供應而言，根據今年9月底的最新推算，未來3至4年，一手私人住宅物業市場的供應量預計約為9.5萬個單位。