「起底」刑事化首案開審　事主稱因拒支付裝修費尾數遭起底

「起底」刑事化新例自去年10月生效，個人資料私隱專員公署在去年12月首次採取拘捕行動。一名裝修公司董事疑因金錢糾紛，在社交平台的兩個群組內披露兩名客人的個人資料，成為首宗因涉嫌犯「起底」罪而作拘捕檢控的個案。被告不認罪，案件今（31日）於西九龍裁判法院開審，事主X供稱控被告沒有完成裝修工程，因此拒絕支付尾數，結果被人公開個人資料。

本案31歲被告葉駿軒原被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資訊罪，今天獲裁判官批准撤回其中2罪，並修訂餘下2項控罪的詳情，指他於2021年10月19日至29日期間，在香港，未經資料當事人，即男子Ｘ及女子Ｙ的同意下，披露他們的個人資料，即他們的姓名、綽號、住址、其僱主的名稱、Ｘ的手提電話號碼及Ｙ的職業，意圖導致該資料當事人或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致該資料當事人或其家人蒙受指明傷害，而該項披露導致該資料當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

X供稱，其女朋友Y在去年3月買入九龍一個二手居屋單位，2人在傾談間得知相識數年的「飲酒朋友」、即被告原來從事裝修工程公司，便協議以約24萬港元請被告公司為新居裝修。X及Y前後向被告支付逾18萬港元。但X指摘被告未有完成工程，表明不收貨，拒絕支付尾數約6萬港元。被告便在Facebook群組「裝修佬聯盟」及「裝修 設計 清拆 還原 好師傅 報價 分享平台」公開批評X及Y是「無良黑心業主」，公開2人的個人資料，包括英文姓名、公司名稱、裝修單位的地址等等，又拍攝該單位的影片放上群組。被告在貼文聲稱已完成99%工程，但X和Y無理要求被告加做免費事項，包括加裝晾衣竿、安裝淘寶家具等等。

案件編號：WKCC 1638/2022