本港GDP連縮3季　按年跌4.5%　港府稱外圍環境引致

港府稱跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊。

本港經濟今年持續3季下行，政府統計處今日(31日)表示，第3季本地生產總值較上年同期實質下跌4.5%，而經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值按季下跌2.6%。港府指下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致。

港府表示，外圍環境轉差以及跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊，主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響本地需求，儘管勞工市場情況改善及8月份發放的消費券為私人消費提供了支持。展望未來，外圍環境顯著惡化將繼續為本港出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策大幅收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將添加下行風險。不過，近期政府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助輸出服務。

本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊及資產價格隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。借貸成本上升將進一步壓抑固定資產投資。今年首季本地生產總值錄得按年收縮3.9%後，第2季跌幅放緩至1.3%，而經季節調後，今年第2季的本地生產總值較首季微升1%。