中環槍擊案10名被告再訊　再押後至明年1.9待索法律意見

今年6月10日凌晨中環發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走，事後警方拘捕及起訴10人。各被告今（31日）在東區裁判法院再訊，均暫毋須答辯。裁判官把案件押後至明年1月9日再訊，以待警方調查及讓控方向律政司索取法律意見。10名被告當中有3人續准保釋，餘下7人則須還押候訊。

5宗案件共涉及10名被告，當中1人是本地人，1人是印度籍，有3人是巴基斯坦籍，另外5人是尼泊爾籍。他們分別是郭天域（24歲）、Gurung Suman（23歲）、Javed Shahid（42歲）、Gulfam Muhammad（36歲）、Gurung Anish（25歲）、Limbu Soyal（24歲）、Limbu Enish（30歲）、ALE Sanjay（26歲）、AMANDIP Singh（36歲）及WAQAR Moh ammad（24歲）。除了Gurung Suman、Javed Shahid及Limbu Enish早前在高院取得保釋外，其餘7名被告須還押懲教看管。

AMANDIP Singh及WAQAR Moh ammad被控於2022年6月10日，在中環雲咸街34號外與KHAN Sumair Khan及其他不知人名人士串謀非法及惡意傷害GURUNG Anish及ALE Sanjay，意圖使該GURUNG Anish及ALE Sanjay身體受到嚴重傷害。Amandip Singh另被控於同月27日，在屯門青山灣花園某單位非法販運危險藥物。其餘8名被告則同被控於2022年6月10日在中環雲咸街34號外，意圖使1輛私家車內的人身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害該車內人士；及於同日在中環雲咸街34號，管有8把開山刀及1把小刀。

案件編號：ESCC 913,934,994,1085,1134/2022