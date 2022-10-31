612基金無申註冊案　辯方指被告角色不符社團成員定義

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪。案件今（31日）在西九龍裁判法院繼續進行結案陳詞，辯方指各被告之間沒有「相互權利」，因此不屬於社團成員定義。

傳票控罪指稱，6名被告於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。

控方上周三已完成陳詞，今天由辯方回應。代表陳日君及何秀蘭的資深大律師彭耀鴻指，本案各被告之間並無相互權利和義務，不屬於1972年標會案例提及社團成員定義。主任裁判官嚴舜儀質疑5名信託人被告向公眾籌集資金，如果信託人之中有人同意，他們就有權動用基金，反問「呢啲唔係權利嚟嫁咩？」彭反駁指，此權利並非在社團定義下的相互權利，並且舉另一例子，指各信託人被告無權強制其他信託人出席會議，證明他們之間沒有相互權利。辯方明天(11月1日)續陳詞。

案件編號：WKS 4829-4834/2022