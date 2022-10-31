保安局擬改裝勵顧懲教所　羈押有治安風險假難民

假難民禍港敗壞治安，年燒逾10億公帑處理，在今日(10月31日)的立法會保安事務委員會會議中，不少議員都關注相關問題。保安局表示，擬改裝位於喜靈洲的勵顧懲教所，成為第3個羈押對社會有安全風險的聲請者的地方，亦進行程序上改革，加快遣送程序。

議員葛珮帆表示，過往有大量非華裔人士濫用免遣返聲請程序，目前仍有約1.49萬人留港，除浪費公帑外，還對社會治安構成威脅，近日更發生多宗涉及聲請人「爭地盤」血案及搶劫等，關注港府有否足夠地方，羈押對社會治安有較大風險的聲請人。保安局指，現時有青山灣入境事務中心及大潭峽懲教所羈押相關人士，提供660個位，擬改裝位於喜靈洲的勵顧懲教所，成為第3個地方羈押相關人士，冀可「放多100至200個人」。

議員鄧家彪則關注港區國安法生效至今有多少年被捕及檢控，另批評免遣返聲稱者濫用司法程序，建議進行法援改革，例如規定相關人士不能自選律師。保安局表示，國安法生效至今有約230人被捕，逾130人被檢控，全部已審結案件均入罪，而唐英傑案、羊村案及譚得志案的判詞均值得留意，對將來檢控及23條立法工作有幫助。至於防止聲稱者濫用司法程序，局方正進行程序上改革，在高等法院原訟庭拒批聲請者上訴，便可開始遣送程序，而非待終審法院完結才遣送。

議員陳穎欣則稱，聲請者背後有人幫忙，以她所知，有幾個律師樓疑集團式經營，協助相關人士濫用法律程序留港，要求港府不應讓相關人士自選律師及提出後繼聲請。保安局回應指，留意到有非政府組織協助非華裔人士留港，會留意當中有否不合法情況，另若發現到相關律師樓有不妥情況，會調查及果斷執法。