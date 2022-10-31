政Whats噏：立會補選烽煙不再？　建制政黨仍觀望人選待定　

盤點近期政壇要事，當屬立法會選委會界別4個出缺議席補選。雖然相關提名期喺聽日(11日1日)開始，但各大政黨似乎仍處於觀望狀態，對係咪派人出選卻守口如瓶，甚至連人選亦有傳未決定好，與過往大鑼大鼓嘅造勢有天壤之別，劍拔弩張氣氛似乎不復存在。不過亦有指各大政黨已正在「揀蟀」，待本周開會後將有結論。而現時僅得標榜行中間路線嘅政黨「新思維」指將派1人出戰，但仍待開會決定。而由港漂成立、現時喺立法會擁一議席嘅香港新方向，則傾向唔參選。

社福界議員、新思維主席狄志遠接受東網查詢時，話2名副主席黃俊瑯同崔定邦都積極考慮出選，但當中只有一人出戰，相信會喺本周四(11月3日)開會敲定人選。在決定人選上，佢話當日會議會有集體決定，現時並無分優先次序，強調2人均有優勢，包括年齡等，黨內亦期望出選人有議政能力、與各方有良好合作關係。佢又話現時各方俱持觀望態度，亦無人明確表示出選，現時僅手握自己一張提名票，不過對入閘機會持樂觀態度，因為舊年佢同黃俊瑯都獲足夠提名票入閘。黃俊瑯曾參選2021年立法會選舉，出戰新界西北地方選區，得票4066落選，並大幅度落後另外2名參選人。至於崔定邦身兼香港旅遊促進會總幹事、前檢疫酒店營運總監。

另外，喺2019年尾成立、有約300個會員嘅香港新方向，其議員張欣宇話尋日(30日)就舉行咗執委會討論補選嘅問題，佢哋喺考慮完之後就決定唔參選，因為認為選委會屆別對新團體而言「挑戰比較大」，所以決定專注番現時嘅工作先，但係就唔排除未來會唔會再參加選委會界別咁喎。張又透露其實新方向入面，本身有幾位成員都有意參選，形容佢哋「唔介意行出台前」咁話喎。但隨住執委決定唔參加補選之後，睇嚟佢哋都要等下次先有機會「行出台前」啦！

至於新民黨中央委員會常務副主席、議員黎棟國今日(31日)亦同東網表示，話相關補選安排要等開會後決定，現時都未有明確嘅資料可以提供，但各方都預料由澳門前特首何厚鏵姪仔何敬康出選，因佢近期迅速冒起。而立法會最大黨民建聯亦都未有風聲傳出，不過就有指油尖旺前區議會主席葉傲冬，同埋葵青區議員、創新科技及工業局局長政治助理廖添誠嘅太太郭芙蓉有意出戰，佢近期仲積極聯絡選委喎！

據聞經民聯亦屬意眼科醫生龐朝輝出戰，但有指少壯派都想出戰，包括青委副主席李超宇，而同經民聯友好嘅油尖旺前區議員鄧銘心亦有指正爭取經民聯支持，但現時亦未有結論。至於工聯會更加係一致封口，連有冇人有意參選都唔講。