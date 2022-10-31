議員批青年沒置業階梯　倡青年宿舍撥入房屋局管理

政府處理青年置業問題一直備受詬病，《施政報告》提及將會研究不同方式增加青年宿舍供應，以擴大「青年宿舍計劃」，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途，目標是五年內提供額外約3000個宿位。立法會今（31日）舉行研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會，期間有議員提到傳統置業階梯一直與青年人無關，更有議員指不明白為何不讓房屋局負責青年宿舍事宜，而由民青局負責，導致青年仍未有完整的置業階梯。

議員顏汶羽指目前青年人缺乏完整的置業階梯，認為可以將青年宿舍撥入房屋局規管，並擔憂由民青局獨立處理青年宿舍，會令政策目標不一致，也和其他房屋計劃不配合。民青局局長麥美娟回應指青年宿舍不單止想解決年輕人住屋問題，而是希望能夠達到更多目標，例如參與宿舍計劃的年輕人需要做社區服務回饋社會。她續指，她以前作為議員也關注房屋問題，認為將青年宿位撥入房屋局管是「冇着數」，到時可能只是變為增加出租公屋的供應，只能夠增加「數字」。顏隨後指出問題與數字無關，只是擔憂政策目標不清晰。

亦有議員就青年住屋問題提出建議，議員梁熙指傳統置業階梯與青年人無關，建議政府可思考一個屬於青年人的置業階梯，他又建議政府可考慮預售房屋，如北部都會區的房屋可以「預先賣」，然後青年人了解後可以作人生規劃，讓他們看到「曙光」，也能減低他們移民傾向。麥指目前施政報告有很大篇幅關於住屋、土地供應，相信未來房屋問題可以得到紓緩，施政報告也提出會推出更多首置盤。