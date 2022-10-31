電費近月失控飆升　環境局指調燃料組合會考慮能源價格

本港電費隨國際燃料價格飆升而增加，港府已訂的目標於13年後淘汰燃煤發電，引起議員關注電費失控。署理環境及生態局常任秘書長(環境)伍江美妮今日(31日)在立法會環境事務委員會上表示，會從安全性、供應穩定性、環保表現及價錢4方面檢視燃料組合，目標2035年日常不以燃煤發電。她又指，現時能源危機亦會影響電費價格，目前兩個電費補貼計劃，每戶每月已補貼130港元，日後會再檢視有否需要延長，長遠而言則檢視其他零碳能源，包括可再生能源、核電、氫能。

《施政報告》提到，將會在2027年底前投入約3,000輛電動的士，佔現時約1.8萬輛的士約16%。議員易志明關注的士業經營困難，未必能大規模更換電動車。環境保護署助理署長(空氣質素政策)梁啟明回應指，電動的士較石油氣混能的士價格更便宜，新能源運輸基金亦會資助車價的約一半，呼籲車主盡快換車。

至於現時資助現有屋苑安裝電動車充電基礎裝置的「EV屋苑充電易資助計劃」，有議員說計劃反應熱烈，希望港府再向計劃注資以擴資助車位數量，以應付未來需求，而環境及生態局局長謝展寰表示，計劃不會再「加碼」，並指日後政府充電設施收費後，能令充電設施市場化，推動私人市場供應充電樁及相關技術，滿足電動車使用者的需求。