免針紙無效後未符疫苗通行證　盧寵茂：適時公布過渡性安排

立法會審議預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會今日（31日）召開會議，議員梁熙指近日有市民求助，指早前因心臟問題獲醫生發免針紙，惟在本月覆診後醫生判斷其身體狀況適合接種，該人士隨即接種疫苗，然而在免針紙無效後，該人士只打了1針未能滿足3針要求，無法進出特定場所，但若然打齊3針需要等待至少200日。梁熙關注政府能否發出繼續發出免針紙或「過渡性證明書」予這類市民，讓他們能在過渡期出行。

醫務衞生局局長盧寵茂回覆指，醫生發免針紙需有清晰指引，病人要有「禁忌症」，才可以發免針紙，所以針對此類病人醫生，不能再發放免針紙。盧又稱，若有病人早前不適合接種，其後才能夠接種疫苗，政府了解他們由第1針至第3針需要有過渡期安排，因此政府是次《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》修訂，在11月30日只接種一針的人士，在599L章加入過渡期安排，政府會在適當時公布詳情。

盧亦補充，「醫生係專業㗎，唔係一個售貨員」，並非所有人走進診所便可領取免針紙，醫生亦基於客觀證據而發出證明，並指出仍有1.8萬張免針紙仍然有效，其中804個病人已通過正當途徑再取回免針紙。另外，每日有多座大廈被強制檢測，議員邵家輝質疑成效。盧回應指有1.3%至1.4%的市民透過強制檢測而被發現染疫，強調強檢有一定作用。

另一議員葛珮帆指目前政府已實行「0＋3」，但確診者密切接觸者仍要隔離7日，認為安排不合理要求當局檢討，又關注何時落實「0＋0」。盧回覆指現有數據指密切接觸者，5個或4個當中就有1個確診，形容「風險非常高」認為暫時檢疫措施仍會維持。盧續指在「0＋3」安排下，入境人數已經「增加咗相當多」，入境人數由7月的約3000至4000，增加到現在的1.3萬，輸入個案增加不少，當局亦發現有輸入個案有嚴重和死亡，故暫時會繼續「0＋3」。

社福界議員狄志遠又批評政府用行政程序代替法律程序處理免針紙問題，予人感覺「粗暴」。盧寵茂回覆指政府是「依法行事」，首要考慮是公共健康，強調政府考慮疫情防控急切性和時間緊逼，而上訴需要時間，當局目標是要保護市民在考慮後認為修例在更快達成效果。狄續指，是次法庭處理案件相當快，不同意盧提出時間性的問題，追問政府廢除免針紙有否法律基礎。盧則回覆稱律政司已就法律觀點上作清楚解說自已不作補充，惟當局是從責任上考慮。委員會主席梁美芬指局方很快便指不上訴，是留下「一條好長的尾巴」，擔心日後牽涉其他附屬法例時，原則只會停留在原訟庭上，因此她對不上訴有保留。