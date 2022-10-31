政Whats噏：議員憂青年計劃被當波踢　麥美娟：目標係射入龍門

喺今日(31日)召開嘅「研究制訂長遠青年政策和發展藍圖小組委員會」會議上，有好多議員質疑緊呢個青年藍圖橫跨咁多個政策局，到時候落實唔到政策、政策「行歪咗」、達唔到績效指標(KPI)時，會有乜嘢措施補救？唔同局之間又會唔會互相踢波呢？曾經做過議員、依家入咗「熱廚房」嘅民政及青年事務局局長麥美娟竟然答「我哋喺度踢緊波」。因乜解究呢？

好多議員都問緊青年藍圖統籌架構係點樣，又因為涉及到跨局決策同措施，佢哋好驚會局同局之間互相將個波踢嚟踢去，麥美娟就解釋話，成個計劃由政務司司長統籌協調，而且要幫助青年人嘅決心係由特首競選開始已經講緊，成個政府都會一齊做咁話。但係班議員都仲好擔心喎，就話好多KPI都唔係由民青局直接負責同控制，到時候KPI唔達標，有冇乜補救措施呢？麥美娟就話青年發展藍圖係一份「活文件」嚟嘅，會重質唔重量，而且政府係有「one government」嘅理念，到時團隊會互相協助㗎啦。

由於呢啲類似嘅問題真係問咗好多次，會議嘅主席廖長江惟有出嚟話好多議員都好關心呢樣嘢，相信麥局長都記憶猶新，做議員嗰時都試過畀人當係一個波踢來踢去，而且舊時政府團隊同床異夢嘅情況仲要非常之多添！麥美娟就回應話，「雖然我哋喺度踢緊波，但係目標係一致，就係將個波射入龍門」，仲好有自信咁話「一定會係會做到呢個目標嘅」。