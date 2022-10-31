多50幢大廈納強檢　涉上環帝后華庭及堅尼地城泓都等

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(31日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該50個地方的人士，須於明日至後日(11月1日至2日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔富亨邨亨耀樓

2.黃大仙沙田㘭邨和田樓

3.馬鞍山頌安邨頌群樓

4.柴灣峰華邨曉峰樓

5.大埔太和邨喜和樓

6.東涌迎東邨迎喜樓

7.青衣長亨邨亨業樓

8.秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

9.天水圍天悅邨悅華樓

10.屯門兆軒苑順生閣

11.元朗屏欣苑屏泰閣

12.屯門蝴蝶邨蝶翎樓

13.紅磡海濱南岸7座

14.火炭禾上墩街18號彩禾苑

15.土瓜灣馬頭圍邨洋葵樓

16.將軍澳欣明苑欣松閣

17.馬鞍山錦禧苑錦榮閣

18.粉嶺牽晴間9座

19.馬鞍山翠擁華庭2座

20.黃大仙黃大仙下二邨龍慧樓

21.柴灣藍灣半島9座

22.旺角甘霖街38號廣富大廈

23.牛池灣彩雲一邨甘霖樓

24.黃大仙樂富邨宏旭樓

25.將軍澳叠翠軒1座

26.青衣長發邨俊發樓

27.土瓜灣傲雲峰2座

28.鴨脷洲海怡半島海雅閣

29.天水圍天富苑興富閣

30.觀塘凱滙2座

31.屯門御海灣1座

32.荃灣麗城花園2期4座

33.粉嶺欣盛苑欣秀閣

34.香港仔華樂徑4號華富閣

35.薄扶林華富一邨華基樓

36.紅磡陽光廣場1座

37.沙田帝堡城3座

38.香港仔嘉隆苑嘉昇閣

39.鰂魚涌太古城隋宮閣

40.元朗GrandYoho8座

41.青衣宏福花園3座

42.觀塘翠屏(北)邨翠柳樓

43.屯門大興花園2期8座

44.沙田晴碧花園2座

45.觀塘寶珮苑寶翠閣

46.將軍澳將軍澳中心6座

47.何文田常康街1號常康園E至H座

48.粉嶺帝庭軒5座

49.上環帝后華庭2座

50.堅尼地城泓都1座