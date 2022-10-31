急凍吞拿魚柳檢出組胺　或致中毒反應　食安中心籲勿食用

食物安全中心今日(31日)表示，中心正跟進一宗越南急凍吞拿魚柳的食物中毒個案。當局到位於尖沙咀的涉事食肆及日川亞太(香港)有限公司進口商進行調查、追蹤有關吞拿魚柳的源頭，並抽取樣本作化驗，結果顯示進口商一個吞拿魚柳樣本，檢出每公斤2,800毫克的組胺，可能引致中毒反應。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應立即停用或出售。

發言人表示，組胺是細菌腐敗而產生的有毒代謝物，較常見於吞拿魚、沙甸魚、馬鮫和銀魚等若干種魚類中。進食含大量組胺的魚可引致中毒反應，中毒症狀包括口腔有刺痛及灼熱感、面色潮紅、出汗、噁心、嘔吐、頭痛、心悸、暈眩及出疹。中毒症狀會在進食後幾個小時內出現，並通常在12個小時內消失，亦無長期影響。

而驗出組胺的吞拿魚柳食品，有關進口商、供應商及食肆正按中心指示停售及棄置，該進口商亦已展開回收。中心已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並指令該處所進行徹底清潔和消毒，和落實改善措施以確保食品安全。如有足夠證據，中心會提出檢控。中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬港元及監禁6個月。