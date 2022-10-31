政Whats噏：離開官場4個月　陳帆同羅致光突蒲頭搞乜

前運輸及房屋局局長陳帆同勞工及福利局前局長羅致光，離開官場4個月，好少喺公開場合露面，今日（31日）突然一齊蒲頭，唔知為乜事呢?

原來議員鄭泳舜去咗一個叫「南昌220」嘅感恩聚會，仲話「好開心」，事關見返好多老朋友。老朋友就包括咗陳帆同羅致光啦！其實，「南昌220」係首幢興建嘅過渡性房屋，係一個「組合社會房屋」，到依家已經經歷咗5年，有90幾戶居民入住過，而完成咗使命之後，部分組件年底就會搬去大埔另一個過渡性房屋重用，咁今日就因呢件事搞咗個感恩聚會。

想當年陳帆喺任內其中一項任務就係主力推動過渡性房屋，佢仲講過過渡性房屋「沒有最多，只有更多」添，而羅致光當年都好撐過渡性房屋。佢哋兩個喺2020年南昌220落成嗰時已經去過參觀㗎啦，唔怪之得今日會去感恩聚會啦！

鄭泳舜都話幾年前推動過渡性房屋嗰時，大家都唔太睇好，導致困難重重，但係過渡屋到出年就會有1萬個單位落成，到2024年甚至有2萬個單位供應，今日一班當年經歷過「千辛萬苦」嘅人終於「苦盡甘來」啦，確實要聚聚。