政府公布防控開支　第二波疫情耗資逾10.8億元

澳門爆發第二波疫情期間，有賭場因出現確診個案被圍封。

澳門在今年6月18日爆發第二波新冠肺炎疫情，政府其後進行了多次防控措施，以控制疫情進一步惡化。當局今日(31日)公布《特區政府應對「618」疫情之總結報告》，公開該次疫情防控的總開支，總計高達10.82億澳門元；另經綜合分析相關優化意見和建議，完成修訂並編製《應對大規模新冠肺炎疫情應急處置預案（第二版）》。

經核算，此次疫情總開支主要來自14輪全民核酸檢測、多輪重點區域和重點人群核酸檢測、採購大量快速抗原檢測套裝和KN95口罩、租用醫學觀察酒店、交通運輸、採購其他防疫物資及消耗品等項目。而第二版《預案》共修訂9項內容，包括調整常態化疫情防控措施、調整5個傳播級別的應對措施、完善集中隔離設施、加強醫學觀察酒店的監督、全面提升核酸檢測能力、優化全民核酸檢測安排、防止病毒在社區傳播等。

澳門在6月18日發現首宗病例後，當局翌日宣布進入「即時預防狀態」，期間展開多次全民強檢、全民快測、重點區域或人群核酸檢測、圍封疫區等措施，防堵疫情進一步在社會擴散。在7月11日至7月23日期間，政府宣布實施「相對靜止管理」措施，暫停所有從事工商業公司和場所營運，包含賭場及建築工程。除購買民生物資或有緊急需要外，所有在澳人士不能外出。至疫情個案回穩，當地經過觀察及穩定後，在8月2日取消預防狀態。