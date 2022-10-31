檢測站現長龍　市民斥安排倉促　政府宣布延長強檢時間

澳門一名63歲婦人日前確診新冠肺炎，當局雖將其列為輸入個案，但隨後發現更多人染疫。澳門政府今日(31日)公布明早(11月1日)7時展開新一輪全民核酸檢測，爭取翌日凌晨完成，而今日已檢測市民則毋須參與強檢。但由於當局突然公布強檢，加上颱風「尼格」逼近，不少市民均立即外出檢測。當地多個社區檢測地點自傍晚起大排長龍，市民怨聲載道，政府終在晚上改口，延長強檢至周三(11月2日)上午11時結束。

自政府宣布新一輪全民檢測後，不少市民立即預約及前往檢測站。其中在祐漢街市公園檢測站出現候檢人龍，不少人戴上KN95口罩，惟有不少沒有預約人士到入口處查詢及預約，部分候檢人士懷疑有人打尖而鼓譟。另在筷子基綠楊休憩區的檢測站，現場目測有逾500人在場等候，當中不乏為小朋友和長者。有家長嘆言排了兩個小時才能完成檢測，質疑今次全民強檢倉促和時間短，批評當局的防疫措施是「玩死市民」。

而在北區的檢測站亦出現等候檢測的人龍，現場一度有過百人排隊，需暫時截龍分流，人流之間更難以保持「一米距離」。有家長與剛放學的子女排隊，料一小時或能完成核檢採樣，批評當局宣布明日不停課，又加上擔心打風未能完成檢測，對大眾造成不便。另有居民向在場工作人員查詢，指今日名額已滿，勸喻其暫時離場明天再到場做檢測。

直至晚上，新冠病毒感染應變協調中心表示，因應疫情發展，全民檢測延長至周三上午11時才結束。中心提醒，目前所有檢測站嚴格執行預約制，未預約人士，請不要前往檢測站，避免人群聚集。為配合居民預約進行檢測，部分常規檢測站在今晚延長開放時間至翌日凌晨1時。