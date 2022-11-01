偷的士闖油麻地單位洗劫　重案拘6男起200萬元贓物

警方西九龍總區重案組根據線報，得悉一個犯罪集團，覷準油麻地一單位作為獵物，並配備利刀等武器，準備落手闖劫「食大茶飯」。探員隨即作出部署，遂於昨日(10月31日)下午掩至佐敦文匯街文華樓13樓及樓下一帶埋伏監視。及至傍晚6時許，探員發現6名目標男子駕乘的士抵達上址，其中5人落車並乘升降機登樓。

未幾，5名疑人得手後返回樓下大堂之際，探員見時機成熟，上前採取行動，迅速將各人制服；又用硬物扑爛涉事的士車窗，將負責駕駛的士的同黨拘捕，並從疑犯身上搜出3把牛肉刀、鐵筆、長棍型電筒及大批涉案財物。探員亦從涉事單位救出3名遭人用索帶綑綁的男事主，經查問，確認為案中遭賊人用刀指嚇及洗劫的受害人。

探員當場起回全部涉案的贓物，包括35萬港元現金、8隻名貴手錶及一批電子器材，當中包括手機及筆記簿電腦，全部財物總值約200萬元。初步調查所得，被捕6人(18至43歲)全部有黑幫背景，並於較早前，在荃灣區偷取一輛的士後套上假牌犯案；疑犯涉嫌「行劫」、「擅自取去交通工具」及「行使虛假文書」，全部通宵扣查。據了解，案發單位由數名青年男女租住，有人生活習慣及作風高調，「身光頸靚」愛穿戴名錶出入，成為賊人落手目標。