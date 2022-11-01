城大研發智能口罩　偵測呼吸聲診斷用家有否患咳嗽相關疾病

香港城市大學研究員開發物聯網智能口罩，結合超薄納米複合海綿結構的聲波感測器，利用深度學習方法對呼吸、咳嗽和說話等各種呼吸聲音進行檢測與分類，有機會診斷到使用者是否患上幾種常見的咳嗽相關疾病。該研究論文已在高影響因子期刊《先進科學》發表。

該研究由城大機械工程學系講座教授李文榮、城大電腦科學系教授汪建平，以及城大生物醫學工程學系副教授于欣格共同領導，並與香港大學中醫藥學院教授沈劍剛的團隊合作。該智能口罩綜合了碳納米管/聚二甲基矽氧烷（CNT/PDMS）納米複合材料製成的超薄柔性寬帶聲波傳感器，厚度僅400微米，可在靜態與動態壓力測量範圍內實現高靈敏度，其靈敏度高達4000赫茲，可用來追蹤、分類和識別呼吸、說話與咳嗽共3種不同類型的呼吸活動，還可識別語音。

研究招募了31人，採集他們佩戴智能口罩時呼吸活動的數據，並使用深度學習方法對數據進行處理和分類。李文榮表示，不規則的呼吸活動是呼吸系統疾病的主要症狀，通常是診斷百日咳和哮喘等疾病的重要方法，而是次研究亦發現新冠病毒會導致感染者的聲音發生明顯變化，故該智能口罩能夠對幾種常見的咳嗽相關疾病進行長期和系統性監測、篩查和診斷。汪建平指，目前研究人員使用商用傳感器去檢測溫度變化及氣流，以記錄咳嗽次數，但他們無從得知人聲中包含的重要生理資訊，而其研發的智能口罩對細微的氣壓和高頻振動都很敏感，可以檢測到3個咳嗽階段，具潛力成為低成本的日常智能可穿戴設備，有助呼吸系統疾病篩查方面的個人及公共衞生管理，特別在香港這種人口密集的城市。