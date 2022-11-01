筲箕灣金華街排檔霸路　罰款當交租　街坊投訴當無到

筲箕灣金華街環境衞生惡劣，鼠患、阻街亂象已持續多年。有街坊反映，街內多個排檔公然違法阻街，惟多次向政府部門投訴，問題從未曾改善，甚至歸咎食環署前線人員執法不力。有地區人士指，有排檔檔販長期佔用馬路擺賣貨物，甚至將檢控罰款視為交租，毫無阻嚇力，而當局今年中展開的「打擊衞生黑點計劃」，已敲定金華街，短期內將展開打擊行動。

筲箕灣金華街露天街市歷史悠久，沿路兩邊排檔林立，販賣乾貨、蔬果、鮮肉海鮮等，每日有數以千計街坊光顧。惟居民羅先生向本報投訴，該街的排檔檔戶經常阻街，檔前擺滿貨品，而檔後亦堆滿雜物，如盛載供港蔬果用的塑膠籃、發泡膠箱等，街坊在該處出入時舉步維艱。

羅先生指，街坊已多次向食環署投訴，甚至曾去信特首辦反映，惟當局從未有跟進，阻街情況依舊。他形容，金華街亂況儼如「無王管」，更批評食環署前線人員執法不力，「每次到場做吓樣就收隊」。

民建聯東區支部副主席林心廉指，金華街阻街問題嚴重，亦導致鼠患成災，附近一帶店舖及食肆經常發現老鼠蹤迹。區議會及當局過往曾要求排檔改善情況，惟個別菜檔拒絕合作，並惡言相對，甚至扮不適暈低等。有檔販更公然將馬路當成自家貨倉，視食環署罰款為交租。惡性循環下，其他檔販亦有樣學樣。

林心廉透露，政府今年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」。其中，針對店舖在等公眾地方放置貨物和雜物，食環署與警方已展開行動，包括巡查北角春秧街，以及西灣河、柴灣等區內黑點，按計劃當局稍後將整頓金華街排檔，冀情況會有所改善。

食環署回覆指，去年10月至上月期間，於金華街進行907突擊行動，並提出209宗檢控或拘控，扣押貨物或物品超過10公噸；另就店舖擴展營業範圍在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行，發出逾117張定額罰款通知書及逾200張法定通知書。該署強調，一直積極監察金華街小販排檔區的情況，並不時進行突擊執法行動，以改善金華街環境衞生情況。