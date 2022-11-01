東方日報A1：百業冰封多時　解凍姍姍來遲

新冠病毒儘管苦纏不休，海外多國早已解除防疫限制積極救市，但港府仍死守各項防疫禁令，入境檢疫維持「0+3」，與內地通關遙遙無期。長期缺乏旅客訪港令百業冰封多時，連本港旅業龍頭的康泰旅行社亦要清盤，旅議會批評本港復常沒有時間表，憂旅行社倒閉陸續有來，促當局盡快檢視入境限制。康泰前車之鑑，港府終肯「鬆口」稱研究讓旅行團「團進團出」安排，業界可做更多生意。但經濟學者批評港府「解凍」姍姍來遲，錯失時機，早應於上月全面取消入境檢疫，又質疑「團進團出」研究得來已沒效用，難助業界起死回生。

本港繼今年初大型旅行社「星晨旅遊」結業後，康泰旅行社因去年勁蝕8,696萬元，並於今年6月錄得淨負債7,449萬元，終資不抵債清盤結業。旅遊業議會總幹事楊淑芬昨日在電台節目表示，港府目前仍未有復常時間表，擔心再有旅行社面臨結業，促請政府盡快檢視入境限制。

楊淑芬指，泰國及新加坡等鄰近國家放寬入境已經一段時間，旅客人數還未恢復至疫情前的一半，相信即使本港入境檢疫放寬至「0+0」，本港旅遊業受制於人手、航班運力及營運開支等因素，亦要一段時間才能全面復甦。香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺則指，估計本港現時僅10%旅行社保持營業，集中日本南韓團，從業員無處可去。

旅遊界議員姚柏良昨於立法會一委員會上指，港府現時似乎希望讓業界以經營本地遊來「存活下去」，惟他相信業界單靠「本地遊」難以存活，又認為保就業計劃對業界相當有用，希望當局有其他支援協助業界。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，防疫措施正逐步放寬，「正朝向好嘅方向發展」，當局會全力協助旅遊業界，並正研究「團進團出」安排，令業界做到更多生意。他相信個別公司結業有很多原因，強調當局會在可行範圍內盡量協助旅行社運作。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波坦言，現時海外旅客於多國開關下有選擇，「團進團出」對便利旅客來港程度有限，難以救市。他又說放寬入境檢疫至「0+0」應於上月初推行，方有望穩着旅遊業及本港經濟，但港府仍無動於衷，錯失時機，「已經太遲」。他明言本港經濟「死梗」，應即時取消入境檢疫急救經濟。

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