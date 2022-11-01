中大學者3篇論文得獎　獲評中國最具影響力文章

香港中文大學物理系、機械與自動化工程學系學者發表的3篇論文，獲英國物理學會出版社頒發今年「中國高被引文章獎」，成為來自中國的最具影響力文章之一。該出版社從過去3年發表於旗下期刊的文章中，選出各學科領域被引用次數前1%的文章，頒授上述獎項。

中大物理系研究助理教授Otto Hannuksela及副教授黎冠峰帶領的重力波研究團隊，於2019年在《The Astrophysical Journal Letters》發表有關「從LIGO-Virgo雙黑洞事件中尋找重力透鏡信號特徵」的論文，於天文學及天體物理學範疇獲獎。研究項目與海外院校合作，是全球首次利用國際科學合作組織激光干涉儀重力波觀測站，與處女座重力波團隊聯合發表的雙黑洞重力波數據，探究重力透鏡的存在。團隊分析了2015至2019年期間收集的數據，結果沒有發現重力透鏡的信號特徵，即重力透鏡不存在，解答了科學界長久以來的爭議。

另一位來自中大物理系的學者，憑2019年發表在《新物理學報》有關非厄米系統的研究成果，於物理學範疇獲獎。此外，由中大機械與自動化工程學系教授廖維新及前博士後研究員Mahdi Bodaghi發表的論文，則於材料科學範疇奪獎。該論文於2019年在學術期刊《智能材料與結構》發表，題為「具有形狀記憶操作的4D打印可調控機械超材料」，介紹利用熔融分解建模，逐層堆積建構出具可逆熱機械記憶操作、可調控的機械超材料。