跨部門巡查尖沙咀酒吧　3男女被捕　 23人罰款或票控

尖沙咀分區雜項調查隊聯同西九龍機動部隊及食環署，昨晚（10月31日）進行聯合行動，巡查區內多間酒牌場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，於其中2間酒牌場所分別發現一名姓黃(31歲)及一名姓李(24歲)女顧客，向巡查人員出示懷疑屬於他人的電子針卡，涉嫌「企圖誤導警務人員」被捕。此外，另一間酒吧內的一名姓張(29歲)男子因「外出時無攜帶身份證明文件」而被捕，所有被捕人士正被扣查。

另外，執法人員亦於其中5間酒牌場所發現共13男6女(22至64歲)，因分別違反「黃碼」人士不准進入餐飲場所、未能出示安心出行掃描的記錄、有效疫苗通行證及於酒吧內多於6人同坐一個群組以及在禁止吸煙區內吸煙，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》、《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》及定額罰款（吸煙罪行）條例；而被發出定額罰款通知書，而相關場所的2男2女持牌或負責人(30至50歲)，則因涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》將被票控。