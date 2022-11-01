涉染疫後多次乘港鐵到食肆等播毒　水果店男職員因涉另案還押

水果店職員涉嫌在感染新冠病毒期間，多次在油尖旺區外出，包括乘搭港鐵、到餐廳進膳及逛超市，被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今天（1日）在西九龍法院再訊，被告沒有律師代表，他否認所有控罪，裁判官施祖堯將案排期明年1月30日開審，預計需時2天審訊，控方有9名證人，被告就本案准以原有條件繼續保釋，但他因涉另案暫時被還押。

41歲男被告雷寶林，報稱水果店職員，他被控12項使其他人蒙受感染的危險罪，指他於2022年2月24日至28日期間，自知屬指明傳染病即2019年冠狀病毒(新冠病毒)感染的人，身處在吉野家、烔記手撕雞、美心MX、海港冰廳、惠康超級市場、百佳超級市場，以及6次乘搭港鐵往返深水埗至尖沙咀和旺角，而使他人蒙受感染的風險。

控方在庭上透露，本案不屬於當值律師服務範圍，被告上次提訊時，已申請押後取文件及法律意見。被告今天繼續沒有律師代表，他預計審訊亦會自行處理。被告表示不爭議他在涉案時段曾經外出及快速測試呈陽性，他的主要抗辯理由在於他在該時段沒有隔離令，因此有權外出。

案件編號：WKCC 2950/2022