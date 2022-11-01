涉體罰女兒被控虐兒　警員自簽守行為2年

一名男警被指於去年11月，在其油塘住所內疑因學業問題而體罰他的7歲女兒，被控1項向兒童作出故意襲擊導致傷害罪。案件今日（11月1日）在觀塘裁判法院再訊，控方申請以簽保守行為處理，獲裁判官批准。被告須自簽2000港元，守行為2年及支付500港元訟費。

33歲李姓男被告，報稱警員，據知他現時被停職。控罪指他於2021年11月8日，在觀塘鯉魚門道油美苑灝美閣一個單位內，作為對一名7歲女童負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊該女童，其方式相當可能導致她受到不必要的健康損害。

控方今天申請以簽保守行為處理，被告同意案情後，控罪獲撤回。案情透露，案發當日，被告用一本簿打其7歲女兒的頭部，及用衣架打其腿部，當時外傭正在廚房工作，她聽到聲響後走出客廳，看見被告正手持衣架及責罵女童，被告隨即叫外傭返回廚房工作。女童當晚將事件告知外傭，外傭在女童右大腿發現一條10厘米長的紅印。女童翌日再告知母親，母親通知學校及帶女童到醫院檢查，醫生發現女童右大腿有紅腫及瘀傷。被告其後被捕，在警誡錄影會面中，他稱當時與女兒溫習默書，但女兒作弊，因感到憤怒，便用簿和衣架掃向女兒，「諗住嚇吓佢」，被告又稱不知道有否打中女兒。

案件編號：KTCC 66/2022