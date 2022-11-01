逾6成受訪者偏好向採環保包裝餐廳訂外賣　66%願多付費用

疫情下外賣服務需求驟升，外賣餐具棄置量亦與日俱增，為生態環境帶來破壞。外賣平台戶戶送今日(1 日)發表調查，超過6成顧客偏好採用環保外賣包裝的餐廳消費，以及在訂購外賣時選用環保包裝作首要條件之一，近7成中年顧客支持外賣採用環保包裝，惟較年輕群組只有不足6成人表示認同，同樣不足6成受訪餐廳採用環保包裝，認為津貼援助是轉用環保包裝的最大動力。

政府加快「走塑」計劃，禁止使用即棄塑料餐具，戶戶送分別在9月和10月進行調查，探討消費者及餐廳對使用環保食物包裝的看法，結果發現62%受訪消費者偏好向採用環保包裝的餐廳訂購外賣，當中有66%願意為環保包裝付出更多費用，惟44%受訪餐廳仍未改用環保包裝，缺乏資金支持成為主要障礙。消費者當中，X世代(46至55歲)有69%人支持環保包裝；Z世代(18至25歲)只有57%表示認同。

對餐廳而言，轉用環保包裝時須面臨不少障礙，包括缺乏對可持續營運的資金支持(48%)；公眾的環保意識偏低(22%)及環保包裝的供應商選擇有限(19%)。7成受訪餐廳認同顧客偏好採用環保包裝的食肆，56%已採用環保包裝。未有採用環保包裝的餐廳主要困難為營運成本增加(83%)。67%受訪餐廳認為津貼援助是改用環保包裝的最大推動力。戶戶送在今年三月推出環保合作計劃，讓平台餐廳夥伴可用高達5折實惠價格採購零塑環保外賣包裝，作爲該平台200萬港元餐廳補貼計劃的一部分。此外，平台亦與本地回收初創公司The Loops合作，由今年8月起，戶戶送用戶使用The Loops上門回收服務，即可享首月月費半價優惠，回收物料更超過30種，其中包括外賣塑膠或發泡膠包裝。