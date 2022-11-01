中區妙齡醉娃遭「執屍」兼拍片　涉事30歲漢提堂須還押看管

萬聖節前夕慶祝活動現風化案，於前日(11月30日)一名23歲女子於中區雲咸街醉酒並失去蹤影，事主朋友報警求助。警方接報到場後，迅速翻查附近閉路電視片段，其後於雲咸街一大廈梯間發現女事主及一名30歲男子。經警員初步調查，於涉案男子手提電話內發現不雅影片，及懷疑該男子見事主獨自在街上醉酒失去知覺，趁機將事主帶到上址非禮。該男子被控1項「猥褻侵犯」罪及1項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，案件今日(11月1日)於東區裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯。裁判官溫紹明應控方要求，將案件押後至12月28日，以待警方進一步調查，期間被告須還押懲教署看管。

30歲被告林鈞豪，報稱清潔工人，今天辯方有保釋申請，惟遭裁判官拒絕。控罪指他於2022年10月30日，在香港中環雲咸街33號LKF Tower 10樓後樓梯猥亵侵犯另一人，即X女子。他另被控於同日同一地點後樓梯拍攝X女士的私密部位，而情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得X女士同意。

案件編號：ESCC 2161/2022